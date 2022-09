Forte perturbazione sulla penisola, forti temporali e neve sulle montagne (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma - Una vasta saccatura alimentata da aria fredda nord Atlantica continua ad abbracciare gran parte della penisola con un minimo di bassa pressione posizionato proprio sul nord Italia. Attorno al minimo e sospinti da una Forte ventilazione meridionale intensi sistemi nuvolosi tengono sotto scacco soprattutto la Sardegna, le regioni tirreniche e il Nordest dove rovesci e temporali anche forti si alternano con poca interruzione dalla giornata di ieri. Accumuli importanti sul Friuli con punte di 60mm nel Triestino, abbondanti anche sull'alta Toscana con punte di 40mm sulle province di Lucca e Prato. Fino a 40mm in Campania nel Salernitano e in Calabria nel Cosentino e Vibo Valentia e nella notte nuove piogge in Toscana e Campania con ulteriori 25/30mm. Cosa accadrà nelle prossime ore? Ben poco cambierà ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma - Una vasta saccatura alimentata da aria fredda nord Atlantica continua ad abbracciare gran parte dellacon un minimo di bassa pressione posizionato proprio sul nord Italia. Attorno al minimo e sospinti da unaventilazione meridionale intensi sistemi nuvolosi tengono sotto scacco soprattutto la Sardegna, le regioni tirreniche e il Nordest dove rovesci eanchesi alternano con poca interruzione dalla giornata di ieri. Accumuli importanti sul Friuli con punte di 60mm nel Triestino, abbondanti anche sull'alta Toscana con punte di 40mmprovince di Lucca e Prato. Fino a 40mm in Campania nel Salernitano e in Calabria nel Cosentino e Vibo Valentia e nella notte nuove piogge in Toscana e Campania con ulteriori 25/30mm. Cosa accadrà nelle prossime ore? Ben poco cambierà ...

