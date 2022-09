Fede, amore, peccato e sangue: “Il bianco e il nero” tra innocenza e desiderio di infinito (Di giovedì 29 settembre 2022) “Il bianco e il nero”, un libro intrigante e profondo. L’autore del libro ( Oakmond Publishing) il giovane Matteo Bocchino, usa lo stratagemma manzoniano del finto manoscritto ritrovato per far immergere il lettore in un mondo altro, un mondo lontano nello spazio e nel tempo: siamo in un’abbazia di un paese dimenticato da tutti, Burghio, in un’epoca che, precisa l’autore, potrebbe essere qualsiasi epoca. Ed è in questo contesto sospeso che si colloca lo sforzo iniziale di una ragazza misteriosa, Angelica, che è costretta a camminare a piedi sulla neve per raggiungere l’Abbazia. Un’Abbazia mista, in cui le monache convivono – seppure in sezioni separate – con i monaci; l’incipit è così potente che diventa difficile staccarsi da quelle pagine, fino a che non si arriva a capire il perché di quello sforzo immane. “Il bianco e il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) “Ile il”, un libro intrigante e profondo. L’autore del libro ( Oakmond Publishing) il giovane Matteo Bocchino, usa lo stratagemma manzoniano del finto manoscritto ritrovato per far immergere il lettore in un mondo altro, un mondo lontano nello spazio e nel tempo: siamo in un’abbazia di un paese dimenticato da tutti, Burghio, in un’epoca che, precisa l’autore, potrebbe essere qualsiasi epoca. Ed è in questo contesto sospeso che si colloca lo sforzo iniziale di una ragazza misteriosa, Angelica, che è costretta a camminare a piedi sulla neve per raggiungere l’Abbazia. Un’Abbazia mista, in cui le monache convivono – seppure in sezioni separate – con i monaci; l’incipit è così potente che diventa difficile staccarsi da quelle pagine, fino a che non si arriva a capire il perché di quello sforzo immane. “Ile il ...

Pontifex_it : La carità animata dalla fede ha il potere di disarmare le forze del male. San #PiodaPietrelcina ha combattuto il ma… - assunta1947 : @AuroraDallaChie La nostra missione è proprio quella di poter essere documento vivo e leggibile dell'Amore di Crist… - AlessandroA81 : RT @domenicosaretto: Gv 20,16: «Gesù le disse: - Maria! Ella si voltò e gli disse in ebraico: - Rabbunì! (cioè, “Maestro!”). Riconosciamo g… - ninoBertolino : RT @Ielosubmarine2: #28settembre Nel Seicento 16 martiri, san Lorenzo Ruiz e compagni, versarono il loro sangue per amore di Cristo nella c… - FilomenaGallo55 : RT @domenicosaretto: Gv 20,16: «Gesù le disse: - Maria! Ella si voltò e gli disse in ebraico: - Rabbunì! (cioè, “Maestro!”). Riconosciamo g… -