Elezioni | Milanese fuori dal parlamento | il suo seggio va a Borrelli

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Annunciano ricorso i vertici provinciali di Forza Italia dopo il riconteggio dei resti che avrebbero assegnato un posto ina Francesco Emilio, sottraendolo al parlamentare salernitano GuidoLa conferma dell’elezione del deputato dei Verdi e noto attivista arriva proprio dal sito del Viminale dove dall’elenco degli eletti alla Camera nel plurinominale per la Circoscrizione Campania 1 scompare dall’elenco il nome di Guido(Fi), entra quello di Francesco Emilio(Alleanza Verdi-Sinistra). In ogni caso dei vertici provinciali di Forza Italia invitano alla calma e ad attendere l’esito definitivo dei dati L'articolo proviene da Anteprima24.it.

2022 - Il caso più clamoroso è quello di U mberto Bossi: dato per fuori dopo le2022, da riconteggi del Viminale risulta invece eletto. Ma sono tanti i casi di chi pensava ...(...Il riconteggio dei voti sui resti del proporzionale allepolitiche 2022 porta nuove sorprese: i ricalcoli modificano i primi dati sui nomi di ...(FdI) e in Campania va via Guido(FI) e ...Sono tanti i casi di chi pensava di aver ottenuto il seggio e invece nelle ultime ore se lo ha visto sfilare: colpa dell'effetto flipper del Rosatellum ...