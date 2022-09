E’ morto a 43 anni l’ex portiere Edu Navarro | lottava da tempo contro una malattia

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - rtl1025 : ?? È morto #BrunoArena, il comico che per anni ha fatto coppia con Max Cavallari nei Fichi d'India. L'annuncio sui s… - Agenzia_Ansa : Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma ch… - CalcioWeb : Un lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto l'ex portiere #EduNavarro, aveva 43 anni - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Morto a 31 anni Francesco Spadaccia, nipote dello storico leader radicale. Si era sentito male alla camera ardente dello zio… -

Da McHammer a Snoop Dogg, sui social il saluto al rapper Coolioa 59Coolio, volto della moda e guest star di show di celebri marchi Coolio è stato un volto della moda e guest star di show ...Trovato riverso nel bagno, in casa di un amico, nella sua Los Angeles, per un probabile arresto cardiaco, a 59. Non si sa se per abusi vari o per l'asma che l'aveva perseguitato fin da bambino, ...Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio nella giornata di oggi: è morto Edu Navarro, ex portiere di Huesca, Numanica e Lleida. Aveva 43 anni. Nell’ultimo periodo aveva ricoperto il ruolo di alle ...Specializzato nell’hard boiled, ma anche poeta, raccontò la California degli eroi che non sanno vivere. Qui il premio Strega Sandro Veronesi ricorda l’amico e il grande scrittore ...