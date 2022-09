Supermercati, arriva la truffa online: ecco in cosa consiste e come evitarla (Di mercoledì 28 settembre 2022) Social. . In queste settimane, molti utenti si ritrovano nelle email alcune offerte con dei buoni spesa da consumare in un dato negozio. Cliccando sul link segnalato, l’utente si ritroverà prima a dover compilare un modulo e poi ad dover inserire i propri dati affinché questo buono molto conveniente venga spedito al loro indirizzo: da questo momento in poi parte la truffa online. Vediamo nel dettaglio cosa fare per non cadere nel tranello.



Leggi anche –> Supermercati, il drammatico annuncio: "Aumento impressionante dei prezzi", quanto costerà fare la spesa In questi giorni molti italiani si trovano all'interno delle loro mail delle ottime offerte per fare la spesa nei Supermercati. Nei messaggi promozionali c'è sempre un link da cliccare. Subito dopo l'utente si ritrova a dover compilare un modulo e poi ad dover inserire i propri dati affinché questo buono molto conveniente venga spedito al loro indirizzo: da questo momento in poi parte la truffa online.

