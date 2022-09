Stretta sul governo, faccia a faccia tra Meloni e Salvini (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si stringono le maglie per il nuovo governo di centrodestra. Dopo l'incontro tra Antonio Tajani di Forza Italia e Giorgia Meloni, oggi sarà la volta di un vertice tra la presidente di Fratelli d'Italia e il leader della Lega Matteo Salvini. "Oggi si vedranno Salvini, Meloni e Forza Italia per definire i metodi con cui si sceglieranno ministri e ministeri", ha detto ai cronisti il vicesegretario federale della Lega Andrea Crippa. A chi gli chiedeva se Salvini debba stare nella squadra di governo, Crippa ha risposto che “Salvini deve stare al governo perché è il segretario della Lega. Salvini è il punto di partenza della Lega al governo". Poco dopo è arrivata la precisazione che non sarà presente oggi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si stringono le maglie per il nuovodi centrodestra. Dopo l'incontro tra Antonio Tajani di Forza Italia e Giorgia, oggi sarà la volta di un vertice tra la presidente di Fratelli d'Italia e il leader della Lega Matteo. "Oggi si vedrannoe Forza Italia per definire i metodi con cui si sceglieranno ministri e ministeri", ha detto ai cronisti il vicesegretario federale della Lega Andrea Crippa. A chi gli chiedeva sedebba stare nella squadra di, Crippa ha risposto che “deve stare alperché è il segretario della Lega.è il punto di partenza della Lega al". Poco dopo è arrivata la precisazione che non sarà presente oggi ...

