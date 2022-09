Rocchi: «Il gol di Juve-Salernitana? Non avevamo le immagini, non posso crocifiggere il Var» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Durante l’incontro con i media in Figc il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha parlato del gol annullato in Juve-Salernitana: “Il gol annullato in Juventus-Salernitana? Il nostro comunicato aveva l’obiettivo di fare chiarezza. Siamo stati accusati di non aver usato una camera che non avevamo a disposizione. Non potevo crocifiggere un Var e un Avar che non avevano quelle immagini. Se avessero avuto quella camera, il risultato sarebbe stato diverso? Probabilmente sì. Il sistema non nasce per il Var ma per la televisione. Noi usiamo camere usate per un altro fine. Stiamo lavorando affinché casi simili non si ripetano. Ci saranno strumenti in futuro che ci daranno una mano. Per quel che riguarda il guardalinee non interpellato, dobbiamo migliorare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Durante l’incontro con i media in Figc il designatore degli arbitri Gianlucaha parlato del gol annullato in: “Il gol annullato inntus-? Il nostro comunicato aveva l’obiettivo di fare chiarezza. Siamo stati accusati di non aver usato una camera che nona disposizione. Non potevoun Var e un Avar che non avevano quelle. Se avessero avuto quella camera, il risultato sarebbe stato diverso? Probabilmente sì. Il sistema non nasce per il Var ma per la televisione. Noi usiamo camere usate per un altro fine. Stiamo lavorando affinché casi simili non si ripetano. Ci saranno strumenti in futuro che ci daranno una mano. Per quel che riguarda il guardalinee non interpellato, dobbiamo migliorare ...

