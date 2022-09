Reddito di cittadinanza, Marattin posta un grafico sballato per dimostrare il legame con i voti M5s. Lo sfottò dell’ex prof: “È colpa mia” (Di mercoledì 28 settembre 2022) A colpo d’occhio il grafico fa una certa impressione: una linea blu e una arancione quasi esattamente sovrapponibili. Sono il numero di percettori di Reddito di cittadinanza e il numero di voti per il M5s nelle varie regioni d’Italia. “grafico senza commento”, twitta trionfale Luigi Marattin, deputato di Italia viva appena rieletto, convinto di aver dimostrato che il maggior consenso per il Movimento di Giuseppe Conte al Sud sia dovuto ai voti di chi beneficia del Reddito (e convinto, peraltro, che in questo ci sia qualcosa di male). Nonostante il curriculum e l’ossessione per la “competenza“, però, il professore di Economia e presidente della Commissione Finanze di Montecitorio non si accorge di aver preso una topica clamorosa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) A colpo d’occhio ilfa una certa impressione: una linea blu e una arancione quasi esattamente sovrapponibili. Sono il numero di percettori didie il numero diper il M5s nelle varie regioni d’Italia. “senza commento”, twitta trionfale Luigi, deputato di Italia viva appena rieletto, convinto di aver dimostrato che il maggior consenso per il Movimento di Giuseppe Conte al Sud sia dovuto aidi chi beneficia del(e convinto, peraltro, che in questo ci sia qualcosa di male). Nonostante il curriculum e l’ossessione per la “competenza“, però, ilessore di Economia e presidente della Commissione Finanze di Montecitorio non si accorge di aver preso una topica clamorosa, ...

