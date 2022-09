Prof ucciso: sentito uomo in caserma (Di mercoledì 28 settembre 2022) Gli investigatori che indagano sull'omicidio di Marcello Toscano, l'insegnante di sostegno trovato senza vita ieri sera in una scuola di Melito di Napoli, avrebbero concentrato la loro attenzione - ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Gli investigatori che indagano sull'omicidio di Marcello Toscano, l'insegnante di sostegno trovato senza vita ieri sera in una scuola di Melito di Napoli, avrebbero concentrato la loro attenzione - ...

iconanews : Prof ucciso: sentito uomo in caserma - News24_it : Prof ucciso: sentito uomo in caserma - ANSACampania : Prof ucciso: sindaco Melito, siamo abbandonati dallo Stato - cronachecampane : Melito, il Prof ucciso per un rimprovero #marcellotoscano #meltio - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Prof ucciso a #scuola, Marcello Toscano aveva 64 anni. Il collega: «Forse per una #nota» -