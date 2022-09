Pigneto – Spacciatori africani stuprano e rapinano una donna (Di mercoledì 28 settembre 2022) – Un connazionale dei due la salva avvertendo un parente – Una donna di 54 anni è rimasta in balia di due Spacciatori africani ai quali si era rivolta per acquistare un po’ di droga. Picchiata e ripetutamente violentata, in una grotta al parco del Torrione, nel quartiere romano del Pigneto, la donna è stata liberata, dopo un inferno durato per più di 24 ore, per l’intervento di un altro immigrato, connazionale dei due delinquenti, che ha avvertito un parente della vittima, un cugino, dopo essersi accorto di ciò che stava succedendo. Il cugino della vittima ha raggiunto la grotta, l’ha liberata e l’ha accompagnata in ospedale, dove ha denunciato i due aguzzini. La donna, coltello alla gola, è stata picchiata, stuprata, rapinata. I due africani, ora in carcere a Regina ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) – Un connazionale dei due la salva avvertendo un parente – Unadi 54 anni è rimasta in balia di dueai quali si era rivolta per acquistare un po’ di droga. Picchiata e ripetutamente violentata, in una grotta al parco del Torrione, nel quartiere romano del, laè stata liberata, dopo un inferno durato per più di 24 ore, per l’intervento di un altro immigrato, connazionale dei due delinquenti, che ha avvertito un parente della vittima, un cugino, dopo essersi accorto di ciò che stava succedendo. Il cugino della vittima ha raggiunto la grotta, l’ha liberata e l’ha accompagnata in ospedale, dove ha denunciato i due aguzzini. La, coltello alla gola, è stata picchiata, stuprata, rapinata. I due, ora in carcere a Regina ...

