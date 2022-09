Oggi 28 settembre: Beato Luigi Monza | Il suo motto era vivere come i primi Apostoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Beato Luigi Monza, sacerdote, ardeva dal desiderio di vivere come i primi Apostoli che seguirono il Signore Gesù. Una volta ha detto: «Cristo dobbiamo sentirlo vivente e gustare la sua amicizia». Ha speso tutta la sua vita per riportare le anime a Dio, soprattutto quelle dei giovani. Luigi Monza viene al mondo a Cislago, L'articolo Oggi 28 settembre: Beato Luigi Monza Il suo motto era vivere come i primi Apostoli proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il, sacerdote, ardeva dal desiderio diche seguirono il Signore Gesù. Una volta ha detto: «Cristo dobbiamo sentirlo vivente e gustare la sua amicizia». Ha speso tutta la sua vita per riportare le anime a Dio, soprattutto quelle dei giovani.viene al mondo a Cislago, L'articolo28Il suoeraproviene da La Luce di Maria.

