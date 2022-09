“Nuovo uomo”. Ambra Angiolini, vola il gossip con l’attore. “Notte di fuoco”, dicono (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nonostante il dolore che ha dovuto affrontare per la fine con Massimiliano Allegri, durante quel difficile capitolo Ambra Angiolini ha avuto l’ennesima prova di quanto il pubblico la stimi e sia affezionato a lei. Per la stragrande degli spettatori sarà sempre la vispa ragazza di Non è la Rai. Oggi potrebbe aver ripreso a sorridere per un flirt. Attenzione, probabilmente non è ancora il caso di definirla una vera e propria relazione sentimentale, in quanto i diretti interessati ancora non hanno voluto replicare alle indiscrezioni lanciate dal mondo della cronaca rosa. Ma sembrerebbe proprio che Ambra Angiolini ultimamente si stia frequentando con un bel collega dello spettacolo. Ambra Angiolini, il gossip con l’attore Francesco ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nonostante il dolore che ha dovuto affrontare per la fine con Massimiliano Allegri, durante quel difficile capitoloha avuto l’ennesima prova di quanto il pubblico la stimi e sia affezionato a lei. Per la stragrande degli spettatori sarà sempre la vispa ragazza di Non è la Rai. Oggi potrebbe aver ripreso a sorridere per un flirt. Attenzione, probabilmente non è ancora il caso di definirla una vera e propria relazione sentimentale, in quanto i diretti interessati ancora non hanno voluto replicare alle indiscrezioni lanciate dal mondo della cronaca rosa. Ma sembrerebbe proprio cheultimamente si stia frequentando con un bel collega dello spettacolo., ilconFrancesco ...

