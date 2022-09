No! Questo video delle truppe Usa in Moldavia non è del 2022 (e non c’entra con la Transnistria) (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Non abbiamo bisogno della Nato qui». È Questo quello che si legge nel titolo di un articolo che nel mese di settembre 2022 ha iniziato a circolare su internet e ad essere condiviso su Facebook. Aprendo l’articolo, ci si trova di fronte a un video in cui effettivamente si vede un convoglio di truppe e carri armati Nato percorrere una strada mentre un capannello di persone protesta. Una donna pronuncia chiaramente la parola Nato. Per chi ha fretta: Sì, le proteste sono veramente avvenute in Moldavia contro la presenza di truppe statunitensi sul suolo del Paese; No, i fatti non risalgono al 2022, ma al 2016. Non sono quindi la conseguenza dell’invasione Russa in Ucraina dello scorso febbraio, né dei disordini di maggio nella regione moldava della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Non abbiamo bisogno della Nato qui». Èquello che si legge nel titolo di un articolo che nel mese di settembreha iniziato a circolare su internet e ad essere condiviso su Facebook. Aprendo l’articolo, ci si trova di fronte a unin cui effettivamente si vede un convoglio die carri armati Nato percorrere una strada mentre un capannello di persone protesta. Una donna pronuncia chiaramente la parola Nato. Per chi ha fretta: Sì, le proteste sono veramente avvenute incontro la presenza distatunitensi sul suolo del Paese; No, i fatti non risalgono al, ma al 2016. Non sono quindi la conseguenza dell’invasione Russa in Ucraina dello scorso febbraio, né dei disordini di maggio nella regione moldava della ...

GuidoDeMartini : ???? NO UNIONE EUROPEA-NO EURO???? Resto convinto che ci sia ampio spazio per un partito sovranista e antiglobalista. È… - GiovaQuez : Speranza: 'Dobbiamo far sapere di più chi siamo'. No, dovete prima capire voi chi siete e mettervi d'accordo su que… - _Nico_Piro_ : In finale: la Russia è in difficoltà militare? Si. Questo ci porta + vicini alla fine della guerra? No l'allontana.… - giastevenz : @Irena67516527 No, ma l'articolo della Gazzetta oggi non dice come li ho ricevuti... fanno ancora parte del famoso… - AcribusFlammis : @IlMici8 ma se da una delle immissioni trovassero un trattore....in questo caso il Karma no farebbe un soldo di danno -