L'oroscopo di Antonio Capitani, dal 28 settembre al 4 ottobre 2022 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Antonio Capitani legge le stelle per noi. Ecco, segno per segno, tutte le sue previsioni per la prossima settimana Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 settembre 2022)legge le stelle per noi. Ecco, segno per segno, tutte le sue previsioni per la prossima settimana

puparulepatan : @MrOnadde amico mio se trovi una ragazza che segue l'oroscopo e ha qualche minimo problema con la figura paterna e… - GattoZampone : RT @VanityFairIt: Antonio Capitani legge le stelle per noi. Ecco, segno per segno, tutte le sue previsioni per la settimana -