L'ascesa della 'coraggiosa' Elly Schlein (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI - Elly Schlein ha 'invaso' i circoli dem ben prima delle Sardine. Fu mente e braccio di "Occupy Pd" per protestare contro i 101 franchi tiratori che nel 2013 fermarono la corsa di Prodi al Quirinale. Eppure a nove anni dalla mobilitazione degli indignados dem ora c'è chi scommette che il passo dai portici di Bologna al Nazareno non sia mai stato così breve. Elena Ethel Schlein (all'anagrafe) è uno dei nomi ricorrenti per la futura guida del Partito democratico. "Astro nascente della sinistra italiana" come l'ha definita il Guardian, Elly eletta alla Camera da indipendente, si è guadagnata la stima di Enrico Letta che l'ha voluta per le Agorà e le ha affidato un ruolo non certo secondario nella campagna elettorale. Vice presidente dell'Emilia Romagna (è stata la regina delle preferenze nelle ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI -ha 'invaso' i circoli dem ben prima delle Sardine. Fu mente e braccio di "Occupy Pd" per protestare contro i 101 franchi tiratori che nel 2013 fermarono la corsa di Prodi al Quirinale. Eppure a nove anni dalla mobilitazione degli indignados dem ora c'è chi scommette che il passo dai portici di Bologna al Nazareno non sia mai stato così breve. Elena Ethel(all'anagrafe) è uno dei nomi ricorrenti per la futura guida del Partito democratico. "Astro nascentesinistra italiana" come l'ha definita il Guardian,eletta alla Camera da indipendente, si è guadagnata la stima di Enrico Letta che l'ha voluta per le Agorà e le ha affidato un ruolo non certo secondario nella campagna elettorale. Vice presidente dell'Emilia Romagna (è stata la regina delle preferenze nelle ...

RenaissanceUE : I presidenti francesi dell'associazione Renaissance ???? sono preoccupati per l'ascesa di movimenti nazionalisti e ar… - Agenzia_Italia : L'ascesa della 'coraggiosa' #EllySchlein _ 'Sono una donna. Amo un'altra donna e non sono una madre, ma non per q… - fisco24_info : L'ascesa della 'coraggiosa' Elly Schlein: AGI - Elly Schlein ha 'invaso' i circoli dem ben prima delle Sardine. Fu… - telodogratis : L’ascesa della ‘coraggiosa’ Elly Schlein - joseluisescal : RT @Carola67194286: Italia: con la Meloni, gli eredi di Mussolini tornano al potere - Qual è la dinamica politica alla base dell'ascesa del… -