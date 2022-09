Il Viminale sbaglia i conteggi. Oltre a Bossi errori sui seggi in altre nove Regioni: il ministero riscrive la composizione delle Camere (Di mercoledì 28 settembre 2022) Al fotofinish il seggio è scattato non solo per Umberto Bossi. Il Viminale, a quattro giorni dalle elezioni, ha comunicato riconteggi nei risultati e riscritto la composizione delle Camere. Secondo il leghista Roberto Calderoli, “hanno preso un granchio clamoroso”. Errore o meno, resta il fatto che per alcuni dei candidati si è riaperta la strada per il Parlamento, mentre per altri si è chiusa all’improvviso. Fonti del Viminale si sono affrettate a specificare che “le variazioni sono a saldo zero per quanto riguarda i partiti”. Ad esempio, la Lega che rispetto a ieri ha “guadagnato” due deputati in Lombardia (Umberto Bossi e Giulio Centemero), ne ha persi altrettanti tra Emilia Romagna e Sicilia. E dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Al fotofinish ilo è scattato non solo per Umberto. Il, a quattro giorni dalle elezioni, ha comunicato rinei risultati e riscritto la. Secondo il leghista Roberto Calderoli, “hanno preso un granchio clamoroso”. Errore o meno, resta il fatto che per alcuni dei candidati si è riaperta la strada per il Parlamento, mentre per altri si è chiusa all’improvviso. Fonti delsi sono affrettate a specificare che “le variazioni sono a saldo zero per quanto riguarda i partiti”. Ad esempio, la Lega che rispetto a ieri ha “guadagnato” due deputati in Lombardia (Umbertoe Giulio Centemero), ne ha persittanti tra Emilia Romagna e Sicilia. E dal ...

MarcellaDAngel6 : Il Viminale sbaglia i conteggi. Oltre a Bossi errori sui seggi in altre nove Regioni: il ministero riscrive la comp… - MaurizioFuochi : RT @LisaTorna: MA QUALCUNO AL VIMINALE SBAGLIA I CONTEGGI APPOSTA OPPURE NON SA CONTARE PROPRIO? #ElezioniPolitiche2022 #Italy #Lega - LisaTorna : MA QUALCUNO AL VIMINALE SBAGLIA I CONTEGGI APPOSTA OPPURE NON SA CONTARE PROPRIO? #ElezioniPolitiche2022 #Italy #Lega - LisaTorna : RT @pa_tere: @RoccoTodero La notizia è che il Viminale sbaglia i conteggi - pa_tere : @RoccoTodero La notizia è che il Viminale sbaglia i conteggi -