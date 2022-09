Il primo sì ai cimiteri per animali da compagnia (Di mercoledì 28 settembre 2022) È arrivato il primo "sì" ai cimiteri per gli animali da compagnia. La commissione sanità in regione Lombardia, infatti, ha approvato oggi il progetto di legge che disciplina la realizzazione, localizzazione e gestione... Leggi su today (Di mercoledì 28 settembre 2022) È arrivato il"sì" aiper glida. La commissione sanità in regione Lombardia, infatti, ha approvato oggi il progetto di legge che disciplina la realizzazione, localizzazione e gestione...

antoM0u : RT @SkyTG24: Primo sì ai cimiteri per animali da compagnia in #Lombardia - SkyTG24 : Primo sì ai cimiteri per animali da compagnia in #Lombardia - ConsLomb : In Commissione #sanità @ConsLomb primo sì al progetto di legge per la realizzazione di cimiteri per #animali domest… -