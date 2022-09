I latitanti più pericolosi d’Europa: “Eu Most Wanted 2022” per la loro cattura Enfast-Europol (Di mercoledì 28 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams), in collaborazione con Europol, danno il via alla campagna “Eu Most Wanted 2022” per la cattura dei latitanti in tutta Europa, appartenenti a gruppi di crimine organizzato. Sono oltre 50 i profili dei ricercati inseriti sul sito web quest’anno e riguardano sopratutto capi e uomini chiave delle organizzazioni criminali. Alcuni dei profili evidenziati nell’elenco includono diversi boss mafiosi che hanno commesso omicidi e massacrato innocenti, trafficanti di droga, trafficanti di esseri umani, criminali violenti che hanno commesso omicidi o altri atti violenti per conto del gruppo criminale, e riciclatori di denaro e malversatori. La campagna che sarà pubblicizzata ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 28 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia:(European Network of Fugitive Active Search Teams), in collaborazione con, danno il via alla campagna “Eu” per ladeiin tutta Europa, appartenenti a gruppi di crimine organizzato. Sono oltre 50 i profili dei ricercati inseriti sul sito web quest’anno e riguardano sopratutto capi e uomini chiave delle organizzazioni criminali. Alcuni dei profili evidenziati nell’elenco includono diversi boss mafiosi che hanno commesso omicidi e massacrato innocenti, trafficanti di droga, trafficanti di esseri umani, criminali violenti che hanno commesso omicidi o altri atti violenti per conto del gruppo criminale, e riciclatori di denaro e malversatori. La campagna che sarà pubblicizzata ...

