Governo | primi colloqui Meloni Nodo Salvini e ipotesi vicepremier

Un altro giorno di silenzio. Questa volta, però, niente decompressione o relax in famiglia. Le ultime parole in pubblico di Giorgia Meloni sono ancora quelle pronunciate poco dopo la vittoria elettorale. Ma la seconda giornata da premier in pectore la leader di Fdi la trascorre tra il gruppo alla Camera e la sede del partito a via della Scrofa. La prima preoccupazione, raccontano, è il rischio di un autunno caldo da gestire. Per questo l'agenda economica è in cima: di questo - e della manovra da fare sostanzialmente insieme - Meloni ha parlato con Mario Draghi nella telefonata che il presidente del Consiglio le ha fatto dopo la vittoria elettorale. Ma è anche per questa ragione che la leader di Fratelli d'Italia ha già cominciato a mettere la testa sulla squadra di Governo. L'intenzione è quella di fare "presto ma anche bene" perché sa ...

