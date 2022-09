Genshin Impact: Tanti Primogems GRATIS con la patch 3.1 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Da oggi è disponibile la patch 3.1 di Genshin Impact. L’aggiornamento oltre ad introdurre una mole non indifferente di novità, tra personaggi, ambientazioni e missioni, offrirà ai giocatori una quantità considerevole di Primogems GRATIS, sia con accesso giornaliero che completando i vari eventi proposti, tra cui Ballads and Brews. L’evento sarà disponibile nel periodo compreso tra il 29 Settembre e il 17 Ottobre, per partecipare dovrete assicurarvi di raggiungere il Grado Avventura 21 ed aver completato le missioni Prologue: Act III – Song of the Dragon and Freedom Lupus Minor Chapter: Act I – The Meaning of Lupical. Se rispettate i requisiti in questione allora potete procedere come segue: Durante l’evento, le seguenti quattro fasi si sbloccheranno in sequenza: Crisi autunnale, Prova di ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 28 settembre 2022) Da oggi è disponibile la3.1 di. L’aggiornamento oltre ad introdurre una mole non indifferente di novità, tra personaggi, ambientazioni e missioni, offrirà ai giocatori una quantità considerevole di, sia con accesso giornaliero che completando i vari eventi proposti, tra cui Ballads and Brews. L’evento sarà disponibile nel periodo compreso tra il 29 Settembre e il 17 Ottobre, per partecipare dovrete assicurarvi di raggiungere il Grado Avventura 21 ed aver completato le missioni Prologue: Act III – Song of the Dragon and Freedom Lupus Minor Chapter: Act I – The Meaning of Lupical. Se rispettate i requisiti in questione allora potete procedere come segue: Durante l’evento, le seguenti quattro fasi si sbloccheranno in sequenza: Crisi autunnale, Prova di ...

