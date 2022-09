Da Palazzo Santa Lucia arriva l’ordine del rimpasto in giunta

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 28 settembre 2022) di Erika Noscheseindirettamente daall’indomani della sconfitta elettorale del Pd. Anche in vista delle prossime elezioni regionali, e di anni ne dovranno passare ma meglio correre ai ripari, il governatore avrebbe imposto al sindaco Napoli di correre ai ripari perchè lanon avrebbe, a suo dire, fatto da traino al centrosinistra e la sconfitta politica del Pd avrebbe responsabilità ben precise. Il governatore ha fatto nomi e cognomi e nonostante manchi ancora del tempo avrebbe messo già in discussione anche Enzono, già individuato come possibile candidato sindaco, conclusa l’era Enzo Napoli. Quello che doveva essere il banco di prova, con una coalizione ampia in grado ...