Cristante: la Roma non vuole cederlo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cristante sembra destinato a rimanere ancora a lungo in maglia giallorossa nonostante i possibili assalti da parte della Juventus Bryan Cristante sembra poter rimanere ancora a lungo aRoma, con i giallorossi che sarebbero fortemente volenterosi di rinnovargli il contratto. Una proposta di contratto sarebbe già sul tavolo, con il calciatore che starebbe valutando. L’attuale accordo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)sembra destinato a rimanere ancora a lungo in maglia giallorossa nonostante i possibili assalti da parte della Juventus Bryansembra poter rimanere ancora a lungo a, con i giallorossi che sarebbero fortemente volenterosi di rinnovargli il contratto. Una proposta di contratto sarebbe già sul tavolo, con il calciatore che starebbe valutando. L’attuale accordo L'articolo

GnrDre : RT @ilRomanistaweb: ?? La forza di Bryan In qualsiasi ruolo, #Cristante è un punto fermo per tutti, dall’Italia alla Roma. Leader nei fatti… - jackfollasb : RT @ilRomanistaweb: ?? La forza di Bryan In qualsiasi ruolo, #Cristante è un punto fermo per tutti, dall’Italia alla Roma. Leader nei fatti… - Contropiedista : @alevc85 @SpaceSerieA Giusto sfruttare la profondità della rosa e ciò significa tenere tutti in condizione. Asllani… - OrvilleBelle1 : Empoli-Roma 0-2 Matic, Cristante - ilRomanistaweb : ?? La forza di Bryan In qualsiasi ruolo, #Cristante è un punto fermo per tutti, dall’Italia alla Roma. Leader nei fa… -