Comune di Pistoia: Concorso per 7 Assistenti Amministrativi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Comune di Pistoia ha indetto in Concorso Pubblico per la ricerca di 7 Figure Professionali come Assistente Amministrativo, categoria C, è previsto inquadramento con contrato a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica che i 7 Posti sono interamente riservati agli appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di assistente amministrativo, categoria giuridica C, interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1, legge n. 68/99. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza termini presentazione domanda: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del ...

