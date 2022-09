Chi è Pio D'Antini del duo comico 'Pio e Amedeo': età, laurea, altezza e carriera (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pio D'Antini, meglio conosciuto come Pio del duo comico “Pio e Amedeo”, è nato in Puglia, più precisamente a Foggia, il 25 agosto del 1983 sotto il segno zodiacale della Vegine, pesa 80 kg circa ed è alto 175 cm, il suo profilo Instagram ufficiale è @piodAntini. Fin da giovanissimo ha un'unica e grande passione, quella per il cabaret, condivisa con il miglior amico Amedeo Grieco. I due, infatti, hanno sempre formato coppia fissa esibendosi prima nei villaggi turistici del loro paese e dopo in svariati locali, avviando di fatto la loro carriera. Pio D'Antini è laureato? In molti non sanno che Pio D'Antini, dopo aver conseguito il diploma di maturità in ragioneria, ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi all'università, dove ha ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pio D', meglio conosciuto come Pio del duo“Pio e”, è nato in Puglia, più precisamente a Foggia, il 25 agosto del 1983 sotto il segno zodiacale della Vegine, pesa 80 kg circa ed è alto 175 cm, il suo profilo Instagram ufficiale è @piod. Fin da giovanissimo ha un'unica e grande passione, quella per il cabaret, condivisa con il miglior amicoGrieco. I due, infatti, hanno sempre formato coppia fissa esibendosi prima nei villaggi turistici del loro paese e dopo in svariati locali, avviando di fatto la loro. Pio D'to? In molti non sanno che Pio D', dopo aver conseguito il diploma di maturità in ragioneria, ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi all'università, dove ha ...

ArmandaGelsomin : RT @AniaStasy3: Luca:'A ma te hai fatto er firm co Pio e Amedeo,io pensavo che non facevi ncazzo'. Gegia:'Ao sfatiamo questo fatto,che chi… - SiliconBoy_Z : Ecco a chi fanno ridere Pio e Amedeo - Jes912 : RT @AniaStasy3: Luca:'A ma te hai fatto er firm co Pio e Amedeo,io pensavo che non facevi ncazzo'. Gegia:'Ao sfatiamo questo fatto,che chi… - CorriereCitta : Mike Tyson stasera a Emigratis con Pio e Amedeo: chi è, carriera, oggi, prigione, peso, patrimonio, moglie, figli e… - DonnaGlamour : Amedeo Grieco: scopri tutte le curiosità sul volto del duo Pio e Amedeo -