Cacciari sul governo che verrà: “La Meloni non può dare nessun ministero di rilievo a Salvini” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Giorgia Meloni ha vinto le elezioni e ha ottenuto una vittoria netta, sua e del suo partito, un po’ in tutte le regioni. Al Nord ha scalzato la Lega, per il momento. Il fatto che il premier sia una donna dovrebbe costituire un fatto di rilievo nel nostro paese: prima di mandarla a casa, anche da questo punto di vista, ce ne vuole un po‘”. Così il Prof. Massimo Cacciari, commentando l’esito delle elezioni nel Paese. Cacciari: “La Meloni non può dare a Salvini nessun ministero di rilievo, la sua vittoria è in ampia parte compensata dal calo netto di Lega e Fi” Tuttavia, tiene però a rimarcare il filosofo veneziano, “Queste sono le carte a favore, ma infinitamente di più sono le difficoltà“. Intanto, osserva, “E’ chiaro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Giorgiaha vinto le elezioni e ha ottenuto una vittoria netta, sua e del suo partito, un po’ in tutte le regioni. Al Nord ha scalzato la Lega, per il momento. Il fatto che il premier sia una donna dovrebbe costituire un fatto dinel nostro paese: prima di mandarla a casa, anche da questo punto di vista, ce ne vuole un po‘”. Così il Prof. Massimo, commentando l’esito delle elezioni nel Paese.: “Lanon puòdi, la sua vittoria è in ampia parte compensata dal calo netto di Lega e Fi” Tuttavia, tiene però a rimarcare il filosofo veneziano, “Queste sono le carte a favore, ma infinitamente di più sono le difficoltà“. Intanto, osserva, “E’ chiaro ...

