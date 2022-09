A Budapest in piazza contro l'assalto di Orban al diritto all'aborto (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una vergogna sovranista che da oggi in poi aleggia anche sul destino degli italiani. Migliaia di ungheresi hanno manifestato in serata a Budapest contro un recente decreto che chiede alle donne in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una vergogna sovranista che da oggi in poi aleggia anche sul destino degli italiani. Migliaia di ungheresi hanno manifestato in serata aun recente decreto che chiede alle donne in ...

moriggi : RT @AgainCarlakak: Dopo Budapest, Vienna e Bruxelles anche a Praga una marea umana scende in piazza in favore della Russia e contro le sanz… - DMALAGIGI2 : RT @AgainCarlakak: Dopo Budapest, Vienna e Bruxelles anche a Praga una marea umana scende in piazza in favore della Russia e contro le sanz… - Viola_mg : RT @AgainCarlakak: Dopo Budapest, Vienna e Bruxelles anche a Praga una marea umana scende in piazza in favore della Russia e contro le sanz… - KEPLER_452B__ : RT @AgainCarlakak: Dopo Budapest, Vienna e Bruxelles anche a Praga una marea umana scende in piazza in favore della Russia e contro le sanz… - Leonard93725583 : RT @AgainCarlakak: Dopo Budapest, Vienna e Bruxelles anche a Praga una marea umana scende in piazza in favore della Russia e contro le sanz… -

A Budapest in piazza contro l'assalto di Orban al diritto all'aborto Una vergogna sovranista che da oggi in poi aleggia anche sul destino degli italiani. Migliaia di ungheresi hanno manifestato in serata a Budapest contro un recente decreto che chiede alle donne in gravidanza di confrontarsi con le 'funzioni vitali' del feto prima di abortire. La folla di circa 3mila persone, in maggioranza donne, si è ... Ungheria: migliaia in piazza per aborto 21.25 Ungheria: migliaia in piazza per aborto Migliaia di persone hanno manifestato in serata a Budapest contro un recente decreto che impone alle donne incinte di confrontarsi con le "funzioni vitali del feto", ascoltandone il ... RaiNews A Budapest in piazza contro l'assalto di Orban al diritto all'aborto Migliaia di ungheresi hanno manifestato in serata a Budapest contro un recente decreto che chiede alle donne in gravidanza di confrontarsi con le "funzioni vitali" del feto prima di abortire. Elezioni, Letta: «Noi in difesa della Costituzione. La destra con i No vax» Pugni in alto, parte «Live is life» e un coro si alza da Piazza del Popolo, «En-ri-co». L’ultima arringa di Enrico Letta inizia con il leit-motiv della ... Una vergogna sovranista che da oggi in poi aleggia anche sul destino degli italiani. Migliaia di ungheresi hanno manifestato in serata acontro un recente decreto che chiede alle donne in gravidanza di confrontarsi con le 'funzioni vitali' del feto prima di abortire. La folla di circa 3mila persone, in maggioranza donne, si è ...21.25 Ungheria: migliaia inper aborto Migliaia di persone hanno manifestato in serata acontro un recente decreto che impone alle donne incinte di confrontarsi con le "funzioni vitali del feto", ascoltandone il ... Ungheria: migliaia in piazza per aborto Migliaia di ungheresi hanno manifestato in serata a Budapest contro un recente decreto che chiede alle donne in gravidanza di confrontarsi con le "funzioni vitali" del feto prima di abortire.Pugni in alto, parte «Live is life» e un coro si alza da Piazza del Popolo, «En-ri-co». L’ultima arringa di Enrico Letta inizia con il leit-motiv della ...