Ungheria | il ct Rossi svela un curioso siparietto con Donnarumma | “l’ho chiamato per dirglielo”

(Di martedì 27 settembre 2022)-Italia è stato il match che ha deciso il girone A della Nations League. Se da una parte l’può essere contenta della prestazione, nonostante la sconfitta, e del percorso fatto nella competizione, dall’altra l’Italia sembra ricompattarsi e ritrova un Gigioin strabiliante forma, come già visto durante la partita con l’Inghilterra.Nations Italia A notarlo non solo i giornalisti Rai, ma anche l’avversario, il ct Marco, hanno esaltato la grande partita del portiere. Infatti nella conferenza stampa post partita l’allenatore dell’ha sottolineato con parole al miele la prestazione del portiere del PSG. Parlando della prestazione dei suoi ragazzi ha dichiarato: “Volevamo riuscire nel miracolo, ma quando giochi con queste squadre c’è ...

Anche a lui Donnarumma nega un gol GAZDAG 6 Rileva Kerkez e migliora le cose CT5,5 Due sconfitte su due contro la 'sua' Italia. Patisce gli azzurri per un'ora, poi tardivo risveglio DONNARUMMA ...L'attende la manovra di Jorginho e compagni con una linea bassa e si affida ai duelli ... Rispetto alle prove granitiche contro Germania e Inghilterra, la squadra dicommette diverse ...L'Ungheria di Marco Rossi ha in effetti cercato la rimonta, ma ha dovuto constatare che Donnarumma ieri era pressoché insuperabile. Lo hanno constatato anche il premier ungherese Orban, dal suo palco ...Marco Rossi, ct dell'Ungheria, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Italia per 2-0. Il tecnico ha elogiato i propri tifosi: "Questa sera i tifosi ungheresi hanno dato una prova di g ...