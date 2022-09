Ultim’ora Alessia Marcuzzi | è finita | terribile notizia per i suoi fan

Leggi su inews24

(Di martedì 27 settembre 2022) Adesso è ufficiale, l’ultima ora non lascia più dubbi o fantasie: èperche lascia senza parole ifan Un’ultima ora che lascia l’amaro in bocca a tutti i fan della conduttrice, proprio nell’esatto momento in cui stava strappando qualche soddisfazione nella sua carriera dopo un anno di stop dalla TV. L'articolo proviene da Inews24.it.