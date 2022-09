Trionfo centrodestra, per voi chi rosica di più tra questi nomi? (Di martedì 27 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Oliviero Toscani","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Roberto Saviano","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Gad Lerner","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Selvaggia Lucarelli","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Chiara Ferragni","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Damiano dei Maneskin","index":5},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Renato Zero","index":6},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Massimo Giannini","index":7},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Carlo De Benedetti","index":8},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Lilli Gruber","index":9},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"David Parenzo","index":10} Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Oliviero Toscani","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Roberto Saviano","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Gad Lerner","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Selvaggia Lucarelli","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Chiara Ferragni","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Damiano dei Maneskin","index":5},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Renato Zero","index":6},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Massimo Giannini","index":7},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Carlo De Benedetti","index":8},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Lilli Gruber","index":9},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"David Parenzo","index":10}

NicolaPorro : Vip, intellettuali e artisti: in tanti rosicano per la vittoria della Meloni e del centrodestra. Un imperdibile… - Giorgiolaporta : #ElezioniRegionali in #Sicilia: Renato #Schifani del #centrodestra prenderebbe il triplo dei voti di #M5s e #Pd sec… - Gabriele885 : RT @tg2rai: #ElezioniPolitiche2022 , la vittoria del #centrodestra con il trionfo di @FratellidItalia primo partito. @GiorgiaMeloni: 'Mome… - DMarchisella : RT @tg2rai: #ElezioniPolitiche2022 , la vittoria del #centrodestra con il trionfo di @FratellidItalia primo partito. @GiorgiaMeloni: 'Mome… - yugokoral1998 : RT @tg2rai: #ElezioniPolitiche2022 , la vittoria del #centrodestra con il trionfo di @FratellidItalia primo partito. @GiorgiaMeloni: 'Mome… -