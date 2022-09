Tevere in piena: a Roma quattro auto sono rimaste bloccate nel fango. Passeggeri soccorsi da vigili del fuoco e sommozzatori (Di martedì 27 settembre 2022) Bloccati in auto dall’acqua e dal fango sulla banchina allagata a causa della piena del Tevere. sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco gli automobilisti che questa notte, 27 settembre, a Roma si trovavano a bordo di quattro mezzi parcheggiati all’altezza di lungoTevere Arnaldo da Brescia. Due squadre di soccorso, chiamate dai conducenti e dai Passeggeri rimasti fermi sulla banchina, sono intervenute insieme con i sommozzatori che hanno accompagnato le persone in pericolo fuori dalle auto e le hanno consegnate ai membri del 118. L’innalzamento anomalo del livello del Tevere avvenuto nella notte è dovuto, secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Bloccati indall’acqua e dalsulla banchina allagata a causa delladelstati messi in salvo daidelglimobilisti che questa notte, 27 settembre, asi trovavano a bordo dimezzi parcheggiati all’altezza di lungoArnaldo da Brescia. Due squadre di soccorso, chiamate dai conducenti e dairimasti fermi sulla banchina,intervenute insieme con iche hanno accompagnato le persone in pericolo fuori dallee le hanno consegnate ai membri del 118. L’innalzamento anomalo del livello delavvenuto nella notte è dovuto, secondo ...

