Sole 24 Ore – Inter, da Zhang mandato a Raine Group per la vendita del club: i dettagli

Steven Zhang ha dato mandato a Raine Group per cercare acquirenti per l'Inter. Novità sul futuro societario dell'Inter sono riportate dal Sole 24 Ore. Secondo il quotidiano Steven Zhang avrebbe dato mandato alla banca Raine Group, di trovare acquirenti per il club nerazzurri. La banca è la stessa che qualche mese fa ha si è occupata della vendita del Chelsea. "Il passaggio per l'Inter sembra chiaro e finalizzato alla ricerca di un investitore. Infatti Goldman Sachs è la banca storicamente vicina alla famiglia Zhang e a Suning, mentre l'incarico a Raine Group potrebbe essere ...

