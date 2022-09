Roma | Zalewski il jolly di Mourinho | il polacco mette la freccia

(Di martedì 27 settembre 2022)recupera al 100% dall’infortunio eè pronto a utilizzare il suo, sinistra o destra Nicolalarecupera al 100% dall’infortunio eè pronto a utilizzare il suo, sinistra o destra Nicolala. Con Spinazzola non al meglio, potrebbe essere lui il titolare sulla sinistra contro l’Inter a San Siro, ma attenzione che con l’infortunio di Karsdorp potrebbe anche far rifiatare Celik in qualche occasione.ritrova il suo, unaal suo arco di cui non può fare a meno. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'altro ballottaggio è quello tra Spinazzola esulla fascia sinistra: al momento è in ... Che intanto, per il ritorno a San Siro, sta pensando a unaa quattro stelle.... in vantaggio su Matic mentre sulle corsie esterne confermati Celik e Spinazzola con... Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkitharyan, Dimarco; Lautaro, Lukaku: Rui ...Chissà se Josè Mourinho si farà la nottata in bianco con gli occhi puntati sull'Argentina di Paulo Dybala. Stanotte alle 2 la nazionale di Scaloni affronterà la Giamaica, e da questa gara passano anch ...La Roma vuole blindare il suo gioiello Nicola Zalewski non è più un giovane in rampa di lancio: il polacco sta diventando uno dei punti fermi della Roma di Mourinho. La Roma lo sa e vuole blindare l’e ...