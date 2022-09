Pnrr: dall’Ue via libera alla seconda tranche: in Italia arrivano 21 miliardi (Di martedì 27 settembre 2022) Bruxelles – Semaforo verde della Commissione europea all’Commissione europea all’esborso della seconda tranche dei finanziamenti della Recovery and Resiliience Facility destinati all’Italia, per un totale di 21 miliardi di euro. Ad annunciarlo la portavoce dell’esecutivo Ue per l’Economia, Veerle Nuyts, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La valutazione preliminare positiva ora passerà al vaglio del comitato economico e finanziario del Consiglio, che ha 4 settimane per esprimersi. La richiesta è stata avanzata da Roma a fine giugno, certificando il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nel Pnrr per il primo semestre del 2022. La Commissione europea valuta attentamente la capacità del governo e delle Amministrazioni centrali e locali di rispettare gli impegni presi sia in termini ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022) Bruxelles – Semaforo verde della Commissione europea all’Commissione europea all’esborso delladei finanziamenti della Recovery and Resiliience Facility destinati all’, per un totale di 21di euro. Ad annunciarlo la portavoce dell’esecutivo Ue per l’Economia, Veerle Nuyts, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La valutazione preliminare positiva ora passerà al vaglio del comitato economico e finanziario del Consiglio, che ha 4 settimane per esprimersi. La richiesta è stata avanzata da Roma a fine giugno, certificando il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nelper il primo semestre del 2022. La Commissione europea valuta attentamente la capacità del governo e delle Amministrazioni centrali e locali di rispettare gli impegni presi sia in termini ...

