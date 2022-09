Pd, Valeria Valente eletta alla Camera in Puglia (Di martedì 27 settembre 2022) Al Senato, secondo i conteggi del ministero dell’Interno, nei listini plurinominali in Puglia sono eletti: Giovanbattista Fazzolari e Isabella Rauti (Fdi); Licia Ronzulli (Fi); Matteo Salvini (Lega); oltre ai vincitori delle sfide agli uninominali, Anna Maria Fallucchi, Roberto Marti, Filippo Melchiorre, Vita Maria Nocco e Francesco Paolo Sisto per il centrodestra. Il M5S elegge Gisella Naturale e Mario Turco; il Pd elegge Francesco Boccia e Valeria Valente. Per quanto riguarda la Camera, al momento risultano eletti: Raffaele Fitto, Giorgia Meloni, Marcello Gemmato e Giandonato La Salandra per Fdi; Mauro D’Attis e Marcello Lanotte per Fi; Marcello Salvatore Di Mattina per la Lega; oltre ai vincitori agli uninominali che sono per il centrodestra Davide Bellomo, Alessandro Colucci, Saverio Congedo, Mauro D’Attis, Rita ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) Al Senato, secondo i conteggi del ministero dell’Interno, nei listini plurinominali insono eletti: Giovanbattista Fazzolari e Isabella Rauti (Fdi); Licia Ronzulli (Fi); Matteo Salvini (Lega); oltre ai vincitori delle sfide agli uninominali, Anna Maria Fallucchi, Roberto Marti, Filippo Melchiorre, Vita Maria Nocco e Francesco Paolo Sisto per il centrodestra. Il M5S elegge Gisella Naturale e Mario Turco; il Pd elegge Francesco Boccia e. Per quanto riguarda la, al momento risultano eletti: Raffaele Fitto, Giorgia Meloni, Marcello Gemmato e Giandonato La Salandra per Fdi; Mauro D’Attis e Marcello Lanotte per Fi; Marcello Salvatore Di Mattina per la Lega; oltre ai vincitori agli uninominali che sono per il centrodestra Davide Bellomo, Alessandro Colucci, Saverio Congedo, Mauro D’Attis, Rita ...

