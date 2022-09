Open Fiber | Italia accelera su fibra | - 9 mln linee rame dal 2018

(Di martedì 27 settembre 2022) Passi in avanti per l'nella connettività digitale. Un dato di fatto attestato dall'ultimo indice Desi della commissione europea di fine luglio scorso. Nel Digital economy and society index, che ...

A fare da traino è stata la società che ha cablato e sta cablando il territorio italiano in fibra ottica all'ingrosso mettendo poi a disposizione degli operatori l'infrastruttura. Ecosostenibilità e Tlc, Open Fiber: "Spingere sulla fibra ora più che mai" Roma, 27 set. (askanews) - Passi in avanti per l'Italia nella connettività digitale. Un dato di fatto attestato dall'ultimo indice Desi ...