Nuovo Stadio | Scaroni | “RedBird è ancora più convinta di Elliott”

AntoVitiello : #Milan e #Inter oggi ribadiscono la volontà di costruire insieme il nuovo stadio a #Milano, a poche ore dall'inizio… - AntoVitiello : ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono signif… - DiMarzio : Al via gli incontri per il nuovo stadio di #Milan e #Inter. #Scaroni: 'Ristrutturare #SanSiro sarebbe pericoloso, v… - Rossonerosemper : RT @MarcoKappa19: qui sorgerà il nuovo stadio e sarà di proprietà del AC MILAN milano il suo sindaco del cazzo la sua giunta di merda pos… - MarcoKappa19 : qui sorgerà il nuovo stadio e sarà di proprietà del AC MILAN milano il suo sindaco del cazzo la sua giunta di mer… -

Il dibattito pubblico, si legge nel sito, 'ha lo scopo di presentare al pubblico la proposta deldi Milano e di raccogliere osservazioni e proposte per consentire di valutare e ...Il dibattito ha lo scopo di presentare al pubblico la proposta deldi Milano e di raccogliere osservazioni e proposte per consentire di valutare e migliorare il progetto. Si tratta di ...Mark Van Huuksloot, Director of Infrastructure Development dell'Inter, è intervenuto oggi in conferenza stampa e sul nuovo stadio di Milano ha dichiarato: "Una volta costruito il ...Scaroni e Antonello parlano di San Siro e del nuovo stadio Il patron del Milan Scaroni e l'ad dell'Inter Antonello dicono no alla ristrutturazione di San Siro e spiegano al meglio i motivi: "Io vorrei ...