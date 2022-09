Napoli-Torino Commento tecnico

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 27 settembre 2022) Juric sempre aggressivo a. Non sarà una partita facile per il, ma ormai parlare di partite facili è impossibile e presuntuoso.Non sarà, di sicuro, ildegli ultimi anni , cioè una squadra attendista e poco incisiva la quale era pronta ad affidarsi ad un ormai spento Belotti nelle rare occasioni che capitavano ai granata.Con l’avvento di Juric, sulla panchina, ilha cambiato mentalità spostando la linea difensiva 20 metri più avanti e con una difesa a 3 schierando sia gli esterni d'attacco (3-4-3) che i trequartisti (3-4-1-2 o 3-4-2-1), imponendo alle squadre avversarie una notevole aggressività facendo pressing alto (in particolare la prima punta sui difensori centrali) con le marcature a uomo. In più, il Toro, ha assunto un fisionomia di squadra votata all’attacco con gli esterni di ...