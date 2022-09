Milik: «Mi ha fatto piacere l’offerta della Juve. La scelta è stata rapida, non avevo nulla da perdere» (Di martedì 27 settembre 2022) L’attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik, ha rilasciato un’intervista al giornale polacco Meczyki. “Sto bene con la maglia della Juventus, è un kit con dei bei colori e dei buoni sponsor. Mi sono sempre approcciato con calma alle questioni di mercato: io sono concentrato solo sul campo, al resto pensano i miei agenti. A loro ho detto di disturbarmi solo se c’era un’offerta concreta, dopo Marsiglia-Nantes mi hanno chiamato dicendomi che c’era la Juve. I giorni successivi sono volato a Torino per parlare con il club. Il mio agente mi ha chiamato solo quando l’interesse era diventato serio. La mia scelta è stata rapida, è sempre stato il mio sogno di giocare in un club così grande. Quando ero piccolo volevo giocare in una grande ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) L’attaccantentus, Arkadiusz, ha rilasciato un’intervista al giornale polacco Meczyki. “Sto bene con la magliantus, è un kit con dei bei colori e dei buoni sponsor. Mi sono sempre approcciato con calma alle questioni di mercato: io sono concentrato solo sul campo, al resto pensano i miei agenti. A loro ho detto di disturbarmi solo se c’era un’offerta concreta, dopo Marsiglia-Nantes mi hanno chiamato dicendomi che c’era la. I giorni successivi sono volato a Torino per parlare con il club. Il mio agente mi ha chiamato solo quando l’interesse era diventato serio. La mia, è sempre stato il mio sogno di giocare in un club così grande. Quando ero piccolo volevo giocare in una grande ...

