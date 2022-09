L’eredità di Draghi: dopo il voto spuntano i conti pubblici con un buco record e Pil in calo (Di martedì 27 settembre 2022) Non tornano i conti del “governo dei migliori”: L’eredità lasciata da Draghi è piena di segni (e segnali) negativi. Revisione al ribasso della crescita, verso rialzo delle stime su deficit e debito rispetto ad aprile. La Nadef a politiche invariate che il governo punta ad approvare entro giovedì tratteggerebbe per il 2023 uno scenario economico in peggioramento rispetto alle previsioni di aprile a causa del perdurare della guerra e dei rialzi dell’inflazione. A quanto si apprende, con la Nota di aggiornamento al Def verrebbe tagliata la stima del pil tendenziale del prossimo anno sotto l’1%, probabilmente tra lo 0,7 e lo 0,8% rispetto al 2,3% tendenziale e al 2,4% programmatico. Questa revisione impatterebbe il denominatore del deficit e del debito con relativo rialzo. La crescita 2022 chiuderebbe invece con una stima in miglioramento ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Non tornano idel “governo dei migliori”:lasciata daè piena di segni (e segnali) negativi. Revisione al ribasso della crescita, verso rialzo delle stime su deficit e debito rispetto ad aprile. La Nadef a politiche invariate che il governo punta ad approvare entro giovedì tratteggerebbe per il 2023 uno scenario economico in peggioramento rispetto alle previsioni di aprile a causa del perdurare della guerra e dei rialzi dell’inflazione. A quanto si apprende, con la Nota di aggiornamento al Def verrebbe tagliata la stima del pil tendenziale del prossimo anno sotto l’1%, probabilmente tra lo 0,7 e lo 0,8% rispetto al 2,3% tendenziale e al 2,4% programmatico. Questa revisione impatterebbe il denominatore del deficit e del debito con relativo rialzo. La crescita 2022 chiuderebbe invece con una stima in miglioramento ...

ge_aldrig_upp : @ukclubformali @you_trend Io continuo a non capire su quali presupposti si sarebbe potuta reggere un'alleanza fra d… - NosapaiD : Ragazzi, il campo largo aveva senso elettoralmente per arginare l’avanzata della destra. Ma ora davvero guardiamo a… - NuvolettaZen : RT @ilfoglio_it: Draghi e il ministro dell’Economia Franco lasciano un’economia in buona salute, un Pnrr impostato e conti in ordine, ma i… - aferrarigmail : RT @ilfoglio_it: Draghi e il ministro dell’Economia Franco lasciano un’economia in buona salute, un Pnrr impostato e conti in ordine, ma i… - _IlariaO : RT @ilfoglio_it: Draghi e il ministro dell’Economia Franco lasciano un’economia in buona salute, un Pnrr impostato e conti in ordine, ma i… -

I tre ministeri che Meloni non può 'sbagliare'. I consigli di Quadrio Curzio Le va L'eredità di Draghi è l'evidente credibilità del sistema economico italiano, unitamente alla capacità di collaborare con la tecnocrazia e tra quest'ultima e le sfere europee. Perché la ... Il pericolo Che adesso destra e sinistra pensino solo a darsele di santa ragione ...innescato il processo che ha portato alla fine del governo Draghi ... D'altro canto, una eredità del vecchio Pci consiste nel non ...e oggi il populismo borbonico di Conte costituisce una sfida che l'... Il Foglio Le vadi'evidente credibilità del sistema economico italiano, unitamente alla capacità di collaborare con la tecnocrazia e tra quest'ultima e le sfere europee. Perché la ......innescato il processo che ha portato alla fine del governo... D'altro canto, unadel vecchio Pci consiste nel non ...e oggi il populismo borbonico di Conte costituisce una sfida che'... L’eredità economica di Mario Draghi