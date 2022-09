Juve, Allegri fa la conta: ecco Rabiot e Locatelli (Di martedì 27 settembre 2022) TORINO - La Juve riprende forma. Oggi pomeriggio partirà la settimana di lavoro dei bianconeri che indirizzerà la stagione della squadra di Allegri in serie A e, soprattutto, in Champions. Serve una ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 settembre 2022) TORINO - Lariprende forma. Oggi pomeriggio partirà la settimana di lavoro dei bianconeri che indirizzerà la stagione della squadra diin serie A e, soprattutto, in Champions. Serve una ...

forumJuventus : Kulusevski: 'Alla Juve non funzionava nulla. Al Tottenham si lavora molto di più. Da Allegri a Conte? È cambiato il… - tancredipalmeri : BOOM! CONTATTO ANTONIO CONTE-JUVENTUS! Terremoto alla Juve: Agnelli ha tolto la “protezione” ad Allegri. L’ultim… - Gazzetta_it : Juve, Allegri in discussione: spunta l’idea Montero #juventus - TuttoJuve24 : Juventus, senti Beccantini: “Difficile il rapporto tra Allegri e Bonucci” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - TuttoJuve24 : Juventus, Milik: “Un onore giocare per i bianconeri” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -