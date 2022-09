Inter, un nome in pole per il dopo-Dumfries (Di martedì 27 settembre 2022) L'Inter pensa al dopo-Dumfries, corteggiato dal Chelsea: come riferisce Il Corriere dello Sport, la prima scelta è Wilfried Singo... Leggi su calciomercato (Di martedì 27 settembre 2022) L'pensa al, corteggiato dal Chelsea: come riferisce Il Corriere dello Sport, la prima scelta è Wilfried Singo...

sportli26181512 : Inter, un nome in pole per il dopo-Dumfries: L'Inter pensa al dopo-Dumfries, corteggiato dal Chelsea: come riferisc… - _userv2 : Sabato io sono a San Siro alle 10 a fare il cambio nome non esiste che mi faccio la fila per un’ora e mezza come per Inter Spezia - MalavogliaC : @lercionotizie @ESettembrini L’Inter adesso si chiamerà Ambrosiana, troppo straniero il nome Internazionale - PoliSacramento1 : @VadoDritto @maumou72 Basta pensare al passato. Noi abbiamo bisogno di un visionario con un cuore grande. Perché l’… - dell_inter : @Dusan_antiAIA @FBiasin Visto il tuo nome, e visto che 'ci vediamo fra qualche mese non sparire' ho pensato di fart… -