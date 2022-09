Inghilterra: Southgate difende Shaw e Maguire VIDEO (Di martedì 27 settembre 2022) Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate sta con i difensori Maguire e Shaw del Manchester United dopo il pareggio per 3-3 contro la Germania... Leggi su calciomercato (Di martedì 27 settembre 2022) Il ct dell', Garethsta con i difensoridel Manchester United dopo il pareggio per 3-3 contro la Germania...

sportli26181512 : Inghilterra: Southgate difende Shaw e Maguire VIDEO: Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate sta con i difensori M… - ada_cotugno : Dal 2018 a oggi Alexander-Arnold ha giocato con l’Inghilterra 17 partite su 58. Nel mezzo ha vinto tutti i possibil… - Campanelli11 : @clape87 Non ce la siamo immaginata l’ottima Inghilterra 4^ al mondiale quindi. L’impressione è che, forse per paur… - adrenalina_R_N : Rio #Ferdinand : 'Non posso credere che #Tomori protagonista nel #Milan non riesca nemmeno ad avvicinarsi alla conv… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: La scelta di #Southgate su #Tomori ha fatto discutere tantissimo in Inghilterra... ???? -