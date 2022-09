Inghilterra, Kane difende Maguire: “Grande carattere, in una squadra ci sosteniamo a vicenda” (Di martedì 27 settembre 2022) L’Inghilterra, a poche settimane dal Mondiale di Qatar 2022, ha dovuto incassare una pesante batosta in Nations League con l’ultimo posto nel proprio girone e la conseguente retrocessione in Lega B. Uno dei principali imputati per il disastro inglese è il difensore del Manchester United, Harry Maguire, che nelle ultime ore è stato difeso dai suoi compagini di squadra. In particolar modo Harry Kane si è schierato dalla parte del centrale: “Ha giocato con una gamba sola. E’ normale essere delusi quando si commettono errori individuali, ma in una squadra ci sosteniamo a vicenda. Ha dimostrato Grande forza di carattere e sono davvero orgoglioso di lui”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) L’, a poche settimane dal Mondiale di Qatar 2022, ha dovuto incassare una pesante batosta in Nations League con l’ultimo posto nel proprio girone e la conseguente retrocessione in Lega B. Uno dei principali imputati per il disastro inglese è il difensore del Manchester United, Harry, che nelle ultime ore è stato difeso dai suoi compagini di. In particolar modo Harrysi è schierato dalla parte del centrale: “Ha giocato con una gamba sola. E’ normale essere delusi quando si commettono errori individuali, ma in unaci. Ha dimostratoforza die sono davvero orgoglioso di lui”. SportFace.

