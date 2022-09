Ilary Blasi perde la pazienza e diffida Nuccetelli (Di martedì 27 settembre 2022) Quando Alex Nuccetelli è stato ospite di Domenica In da Mara Venier, la conduttrice gli aveva fatto notare che stava facendo il giro delle sette chiese, era il solo ad andare ovunque per parlare di Francesco Totti e di Ilary Blasi. E prima ancora di iniziare a frequentare i salotti televisivi, questa estate, aveva detto la sua via social, tanto che la sorella della Blasi, lo aveva invitato a tacere. Ma Nuccetelli, da amico di Francesco e forse ex amico di Ilary, ha deciso di continuare a raccontare quello che dice di sapere della vita privata della coppia. Forse le ultime dichiarazioni dell’ex marito di Antonella Mosetti non sono piaciute moltissimo a Ilary Blasi che poche ore fa, ha deciso di dare un mandato ai suoi legali, per chiedere silenzio e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 settembre 2022) Quando Alexè stato ospite di Domenica In da Mara Venier, la conduttrice gli aveva fatto notare che stava facendo il giro delle sette chiese, era il solo ad andare ovunque per parlare di Francesco Totti e di. E prima ancora di iniziare a frequentare i salotti televisivi, questa estate, aveva detto la sua via social, tanto che la sorella della, lo aveva invitato a tacere. Ma, da amico di Francesco e forse ex amico di, ha deciso di continuare a raccontare quello che dice di sapere della vita privata della coppia. Forse le ultime dichiarazioni dell’ex marito di Antonella Mosetti non sono piaciute moltissimo ache poche ore fa, ha deciso di dare un mandato ai suoi legali, per chiedere silenzio e ...

