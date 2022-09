Il day after di Meloni. "Felice, ma è l'ora della responsabilità". Subito sul tavolo il caro bollette (Di martedì 27 settembre 2022) È una notte "di orgoglio, di riscatto, di lacrime, di abbracci, di sogni e di ricordi", quella vissuta da Giorgia Meloni, per una vittoria dedicata "a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata" Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) È una notte "di orgoglio, di riscatto, di lacrime, di abbracci, di sogni e di ricordi", quella vissuta da Giorgia, per una vittoria dedicata "a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata"

Salvini deluso, ora rischia il posto nell'esecutivo Meloni Quello del leader della Lega è un lunedì amaro, ma dal retrogusto dolce. Il risveglio nel day after delle elezioni politiche, infatti, regala gioie e dolori a Matteo Salvini, che si ritrova sì nella coalizione di centrodestra che ha vinto alle urne, ma dall'altro lato fa i conti con l'estrema perdita di peso del suo partito.

Il day after di Meloni. "Felice, ma è l'ora della responsabilità". Subito sul tavolo il caro bollette È una notte "di orgoglio, di riscatto, di lacrime, di abbracci, di sogni e di ricordi", quella vissuta da Giorgia Meloni, per una vittoria dedicata "a tutte le persone che non ci sono più e che merita..."

Fdi, day after di Meloni tra silenzio e testa già a governo Punta a stringere i tempi. Nodo Economia, si spera in Panetta. Un po' la voglia di stare con la propria famiglia, un po la necessità di prendersi qualche ora di decompressione. Ma anche, e soprattutto, la testa già al governo.