I partiti perdono montagne di voti

Con l'astensione al 36% e in drastico aumento, considerare i risultati elettorali in termini assoluti rimette molte cose in prospettiva

Elezioni 2022: per Fdi quasi 5,9 milioni di voti in più Una crescita che si sovrappone al calo degli altri due partiti della coalizione, Lega e Forza ... All'opposizione, il calo per il Pd è di circa 800mila voti mentre i Cinquestelle ne perdono oltre 6 ... ASSENTEISMO PIGRO, O DISPREZZO PER LA POLITICA ... a fronte di un partito che vince, senza convincere (Fratelli D'Italia) ve ne sono altri che perdono con convinzione (PD e Lega). La distanza della gente comune dal mondo politico registra ormai un ...