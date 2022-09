Giro di Lombardia 2022, Mauro Vegni: “Purtroppo non si intravede un italiano come Vincenzo Nibali” (Di martedì 27 settembre 2022) Prosegue il conto alla rovescia in vista del Giro di Lombardia 2022, ultima Monumento della stagione ciclistica internazionale. Sabato 8 ottobre si svolgerà la 116ma edizione della Classica delle Foglie Morte, che segnerà anche la fine del percorso agonistico di un corridore straordinario come Vincenzo Nibali. Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia e di tutte le corse organizzate da RCS Sport, ha parlato anche del ritiro del 37enne siciliano nella conferenza stampa di presentazione dell’evento: “Nibali ha rappresentato tanto per il popolo ciclistico nazionale, sicuramente si sentirà moltissimo la sua mancanza in gruppo. È stato un corridore che è riuscito a fare delle imprese spettacolari, che hanno affascinato tutto ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Prosegue il conto alla rovescia in vista deldi, ultima Monumento della stagione ciclistica internazionale. Sabato 8 ottobre si svolgerà la 116ma edizione della Classica delle Foglie Morte, che segnerà anche la fine del percorso agonistico di un corridore straordinario, direttore deld’Italia e di tutte le corse organizzate da RCS Sport, ha parlato anche del ritiro del 37enne siciliano nella conferenza stampa di presentazione dell’evento: “ha rappresentato tanto per il popolo ciclistico nazionale, sicuramente si sentirà moltissimo la sua mancanza in gruppo. È stato un corridore che è riuscito a fare delle imprese spettacolari, che hanno affascinato tutto ...

_mart63 : Oct 1 Giro dell'Emilia (start) , Oct 3 Coppa Bernocchi (longlist) , Oct 4 Tre Valli Varesine (longlist) , Oct 6 Gra… - OdeonZ__ : Giro di Lombardia, il saluto di Nibali e Valverde. Ecco il percorso 2022 da Bergamo a Como… - VELOSPORT1960 : - Gazzetta_it : Giro di Lombardia, il saluto di due giganti: Nibali e Valverde. Ecco il percorso 2022 da Bergamo a Como - marcelgiorda : RT @senia65: @Nikyuao @marcelgiorda Ma no! C’è stata una gran parte di elettori che non ha votato. Ma guardi che non solo in Calabria viene… -