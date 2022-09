GF Vip, Giulia Salemi svela un retroscena inedito su Signorini (Di martedì 27 settembre 2022) Nell'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola a partire da oggi, martedì 27 settembre, è presente un'intervista rilasciata da Giulia Salemi. La giovane è apparsa profondamente entusiasta per l'esperienza appena cominciata al GF Vip. A tal proposito, ha voluto svelare un retroscena avvenuto nel corso di questa estate. In particolar modo, la giovane ha detto che Alfonso Signorini l'ha telefonata in prima persona e le ha chiesto di raggiungerlo immediatamente a Mykonos con Pierpaolo in quanto doveva parlarle. Lei, allora, si è recata subito in tale luogo ed ha incontrato il giornalista. In quel momento, il conduttore del GF Vip l'ha spiazzata proponendole un ruolo all'interno del programma. La giovane ha così commentato: "Mi ha detto di aver avuto un'illuminazione, voleva un GF Vip più social e ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 27 settembre 2022) Nell'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola a partire da oggi, martedì 27 settembre, è presente un'intervista rilasciata da. La giovane è apparsa profondamente entusiasta per l'esperienza appena cominciata al GF Vip. A tal proposito, ha volutore unavvenuto nel corso di questa estate. In particolar modo, la giovane ha detto che Alfonsol'ha telefonata in prima persona e le ha chiesto di raggiungerlo immediatamente a Mykonos con Pierpaolo in quanto doveva parlarle. Lei, allora, si è recata subito in tale luogo ed ha incontrato il giornalista. In quel momento, il conduttore del GF Vip l'ha spiazzata proponendole un ruolo all'interno del programma. La giovane ha così commentato: "Mi ha detto di aver avuto un'illuminazione, voleva un GF Vip più social e ...

