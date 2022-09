GF Vip 7 | i vipponi scoprono l’esito delle elezioni | reazione incredibile di uno di loro

(Di martedì 27 settembre 2022) Agli occhi del web non è sfuggita ladeinella casa del GF Vip 7 alla comunicazione del: uno diha sorpreso tutti. É cosa ormai molto nota che agli occhi del pubblico da casa e del web non sfugga proprio nulla. Specialmente se si parla di Grande Fratello Vip. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Novella_2000 : GF Vip 7 - Antonella, Daniele, Edoardo, Marco, Nikita o Sofia, chi vorresti eliminare? PARTECIPA AL SONDAGGIO #gfvip - IsaeChia : #GfVip7, volano stracci tra Daniele Dal Moro e Marco Bellavia: ecco perché Scontro notturno tra i due vipponi subi… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: I vipponi sono stati informati sull'esito delle elezioni politiche 2022 come evidenziato all'inizio della puntata del 26… - andreastoolbox : GF Vip 7, i vipponi scoprono della vittoria di Giorgia Meloni - andreastoolbox : #GF Vip 7: chi sono i Vipponi che hanno lasciato la casa per votare -

Nell'ultima diretta del Grande fratelloc'è stato spazio anche per il commento dei concorrenti ai risultati del voto. Alfonso Signorini ha chiesto un parere aisull'esito delle votazioni, che hanno visto trionfare Giorgia Meloni ...Wilma Goich contro Elettra Lamborghini: "Non mi piace!" Mentre isi interrogavano ancora ... svelando di non apprezzarla ancor prima di entrare al Grande Fratello: Ginevra è rifiutata ...GF Vip 7, al web non è sfuggita la reazione dei vipponi alla comunicazione dell'esito delle elezioni: uno di loro ha sorpreso tutti.Arriva il momento della spesa settimanale nella casa del GF Vip: la produzione ha diramato un comunicato con avvertimento ...