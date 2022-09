“Dobbiamo dirvi una cosa”. Alessia Marcuzzi, annuncio ufficiale e triste col marito (Di martedì 27 settembre 2022) Arriva una brutta notizia su Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi. Non stiamo parlando di voci, rumor provenienti da settimanali di gossip o siti web, ma di una comunicazione ufficiale diramata da entrambi. Ovviamente i fan sono rimasti a bocca aperta perché mai si sarebbero aspettati di leggere una cosa del genere. Purtroppo però si è materializzata e hanno voluto rivelare a tutti quale sia la verità dei fatti, prima che forse potessero uscire fuori illazioni o comunque informazioni non appropriate. A breve vi sveleremo cosa hanno scritto Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, invece nei giorni scorsi di lei si era parlato per quanto riguarda la nuova trasmissione. La trasmissione si chiama Boomerissima e andrà in onda nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Arriva una brutta notizia sue ilPaolo Calabresi Marconi. Non stiamo parlando di voci, rumor provenienti da settimanali di gossip o siti web, ma di una comunicazionediramata da entrambi. Ovviamente i fan sono rimasti a bocca aperta perché mai si sarebbero aspettati di leggere unadel genere. Purtroppo però si è materializzata e hanno voluto rivelare a tutti quale sia la verità dei fatti, prima che forse potessero uscire fuori illazioni o comunque informazioni non appropriate. A breve vi sveleremohanno scrittoe Paolo Calabresi Marconi, invece nei giorni scorsi di lei si era parlato per quanto riguarda la nuova trasmissione. La trasmissione si chiama Boomerissima e andrà in onda nel ...

cambareri_carla : @monicaguerzoni Cosa dobbiamo dirvi di più a voi giovanissimi? - Alpha___Lyrae : Quest'anno a kung fu dobbiamo dividere la palestra con quelli di karate (tirando una tenda a metà sala) e devo dirv… - gretelisabetta : a me non sembra di dirvi niente di nuovo, al contrario. è la situazione di tanti altri miei coetanei con partita IV… - KoinsquareNews1 : RT @koinsquareNews: Dobbiamo davvero dirvi che non sono consigli finanziari? ?? - URisorto : dopo 5 minuti di video su youtube posso dirvi che Armando Broja sarebbe la miglior punta della serie a e dobbiamo prenderlo perforza -